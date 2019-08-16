У Чернівцях продавець ювелірного магазину вкрала прикрас на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Працівники Чернівецького відділу поліції з’ясували, що продавчиня однієї з ювелірних крамниць упродовж місяця привласнювала коштовні вироби. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.
Поліцейські встановили, що впродовж місяця, з 14-го липня до 14 серпня, 28-річна продавчиня однієї з чернівецьких ювелірних крамниць привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 тисяч гривень.
За вказаним фактом слідчі Чернівецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Поліцейські вилучили у жінки речові докази.
Наразі проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернівцях невідомі вкрали прапор з будівлі консульства Німеччини.