В Черновцах продавец ювелирного магазина украла украшений на миллион гривен

Полицейские установили, что в течение месяца, с 14 июля по 14 августа, 28-летняя продавщица одного из черновицких ювелирных магазинов присваивала ценные украшения. Своими действиями женщина нанесла владельцам магазина убытков на сумму свыше 980 000 гривен.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции начали уголовное производство по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Полицейские изъяли у женщины вещественные доказательства.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, в Черновцах неизвестные украли флаг со здания консульства Германии.