В Хмельницкой области ограбили ювелирный магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Каменце-Подольском в Хмельницкой области ограбили ювелирный магазин. Подозреваемого в этом 20-летнего парня задержали сразу же после того, как он сдал похищенное золотое кольцо в ломбард и направлялся на автовокзал, чтобы покинуть город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции области.
"Вчера, 16 августа, около 11:48 поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек по проспекту Грушевского в Каменце-Подольском ограбил ювелирный магазин", - указали в полиции.
Как выяснили полицейские, злоумышленник под предлогом покупки попросил примерить золотое мужское кольцо стоимостью 7300 гривен. А когда продавец отвлеклась на других людей, вместе с ювелирным изделием сбежал из магазина.
Правоохранители для ориентирования "сняли" изображение грабителя с камер наблюдения и перекрыли подходы ко всем возможным местам сбыта краденого.
Задержали злоумышленника сразу после того, как он сдал кольцо в ломбард и направлялся на автовокзал, чтобы уехать из города в район, где он, собственно, и живет. В содеянном мужчина сознался.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Напомним, в Черновцах продавец ювелирного магазина украла украшений на миллион гривен.