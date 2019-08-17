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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 120724 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122137 просмотра

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6 марта, 14:10 • 125887 просмотра

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В Хмельницкой области ограбили ювелирный магазин

В Хмельницкой области ограбили ювелирный магазин

Киев  •  УНН

 • 15193 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Каменце-Подольском в Хмельницкой области ограбили ювелирный магазин. Подозреваемого в этом 20-летнего парня задержали сразу же после того, как он сдал похищенное золотое кольцо в ломбард и направлялся на автовокзал, чтобы покинуть город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции области.

"Вчера, 16 августа, около 11:48 поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек по проспекту Грушевского в Каменце-Подольском ограбил ювелирный магазин", - указали в полиции.

Как выяснили полицейские, злоумышленник под предлогом покупки попросил примерить золотое мужское кольцо стоимостью 7300 гривен. А когда продавец отвлеклась на других людей, вместе с ювелирным изделием сбежал из магазина.

Правоохранители для ориентирования "сняли" изображение грабителя с камер наблюдения и перекрыли подходы ко всем возможным местам сбыта краденого.

Задержали злоумышленника сразу после того, как он сдал кольцо в ломбард и направлялся на автовокзал, чтобы уехать из города в район, где он, собственно, и живет. В содеянном мужчина сознался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Черновцах продавец ювелирного магазина украла украшений на миллион гривен.

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