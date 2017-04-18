В Киеве временно отменили ночные троллейбусы на двух маршрутах

Кроме того, по данным "Киевпастранса", также в настоящее время будет скорректировано заезд последних и выезд первых троллейбусов маршрута № 41.

Напомним, украинцы призвали Президента Украины Петра Порошенко отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

"Сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Больше всего это касается поездок на троллейбусах. Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.