В Киеве временно отменили ночные троллейбусы на двух маршрутах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В связи с ремонтом путепровода возле станции метро "Нивки" с 23:00 18 апреля до 06:00 25 апреля движение ночных троллейбусных маршрутов № 92н и № 93Н закрывается. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевпастранс", передает УНН.
Кроме того, по данным "Киевпастранса", также в настоящее время будет скорректировано заезд последних и выезд первых троллейбусов маршрута № 41.
Напомним, украинцы призвали Президента Украины Петра Порошенко отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.
"Сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Больше всего это касается поездок на троллейбусах. Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.