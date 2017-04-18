У Києві тимчасово відмінили нічні тролейбуси на двох маршрутах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У зв’язку з ремонтом шляхопроводу біля станції метро “Нивки” з 23:00 18 квітня до 06:00 25 квітня рух нічних тролейбусних маршрутів № 92Н і № 93Н закривається. Про це повідомило комунальне підприємство “Київпастранс”, передає УНН.
Крім того, за даними "Київпастрансу", також на цей час буде скориговано заїзд останніх і виїзд перших тролейбусів маршруту № 41.
Нагадаємо, українці закликали Президента України Петра Порошенка відмінити безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів.
“Зробити перерахунок для пенсіонерів на отримання відшкодування за платний проїзд. Найбільше це стосується поїздок на тролейбусах. Таке рішення дасть великий поштовх до розвитку тролейбусного парку України”, — йдеться у петиції № 22/035797-еп.