У Києві тимчасово відмінили нічні тролейбуси на двох маршрутах

Крім того, за даними "Київпастрансу", також на цей час буде скориговано заїзд останніх і виїзд перших тролейбусів маршруту № 41.

Нагадаємо, українці закликали Президента України Петра Порошенка відмінити безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів.

“Зробити перерахунок для пенсіонерів на отримання відшкодування за платний проїзд. Найбільше це стосується поїздок на тролейбусах. Таке рішення дасть великий поштовх до розвитку тролейбусного парку України”, — йдеться у петиції № 22/035797-еп.