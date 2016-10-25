В Киеве временно приостановят движение троллейбуса №39
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С завтрашнего дня в Киеве на участке от ул. Академика Палладина до просп. Леся Курбаса временно приостановят движение троллейбуса №39. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия и проведением работ по асфальтированию Кольцевой дороги, с 26 октября по 30 ноября с 9:30 до 16:00 на участке от ул. Академика Палладина до просп. Леся Курбаса будет временно приостановлено движение троллейбусов маршрута №39.
В ведомстве отметили, что на время ограничения движения троллейбусов пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрута № 56. Такое решение принято в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия и проведением работ по асфальтированию Кольцевой дороги.