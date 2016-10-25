У Києві тимчасово припинять рух тролейбусу №39
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Відзавтра у Києві на ділянці від просп. Академіка Палладіна до просп. Леся Курбаса тимчасово припинять рух тролейбусу №39. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, у зв’язку із капітальним ремонтом дорожнього покриття та проведенням робіт з асфальтування Кільцевої дороги, з 26 жовтня до 30 листопада з 9:30 до 16:00 на ділянці від просп. Академіка Палладіна до просп. Леся Курбаса буде тимчасово припинено рух тролейбусів маршруту №39.
У відомстві зазначили, що на час обмеження руху тролейбусів пасажири можуть скористатися автобусами маршруту № 56. Таке рішення прийнято у зв’язку із капітальним ремонтом дорожнього покриття та проведенням робіт з асфальтування Кільцевої дороги.