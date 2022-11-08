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В Киеве и двух областях самая сложная ситуация с электроэнергией – премьер-министр

В Киеве и двух областях самая сложная ситуация с электроэнергией – премьер-министр

Киев • УНН

 • 309171 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Самая сложная ситуация с электроэнергией сейчас в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии у нас сейчас в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Российские террористические войска прицельно били по распределению в этих регионах, пытаясь уничтожить магистральные линии и подстанции. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы постепенно сделать графики отключений более предсказуемыми для людей и бизнеса”, – сообщил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр предупредил, что сейчас российские террористы сконцентрировались на уничтожении систем генерации и распределения электроэнергии. Поэтому нельзя исключать и последующие удары по системам водо- и теплоснабжения.

“Конечно, мы все должны понимать, что это возможно только при условии, что новых повреждений не будет. И все мы будем сознательно относиться к экономии потребления электроэнергии”, – добавил глава правительства.

Напомним

Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в запасах украинских газохранилищ есть 14,6 млрд кубических метров газа.

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