У Києві та двох областях найскладніша ситуація з електроенергією – прем'єр-міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Найскладніша ситуація з електроенергією наразі у Києві, Київській та Харківській областях. Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
“Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії у нас зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу”, – повідомив Шмигаль.
Деталі
Прем’єр-міністр попередив, що зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому не можна відкидати й подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення.
“Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії”, – додав глава уряду.
Нагадаємо
Денис Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні в запасах українських газосховищ є 14,6 млрд кубічних метрів газу.