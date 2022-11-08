У Києві та двох областях найскладніша ситуація з електроенергією – прем'єр-міністр

Цитата

“Найскладніша ситуація з точки зору електроенергії у нас зараз у Києві, Київській та Харківській областях. Російські терористичні війська прицільно били по розподілу в цих регіонах, намагаючись знищити магістральні лінії та підстанції. Зараз енергетики працюють над тим, аби поступово зробити графіки відключень більш передбачуваними для людей та бізнесу”, – повідомив Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр попередив, що зараз російські терористи сконцентрувалися на знищенні систем генерації та розподілу електроенергії. Тому не можна відкидати й подальші удари по системах водо- і теплозабезпечення.

“Звичайно, ми всі маємо розуміти, що це можливо лише за умови, що нових пошкоджень не буде. І всі ми будемо свідомо ставитись до економії споживання електроенергії”, – додав глава уряду.

Нагадаємо

Денис Шмигаль повідомив, що станом на сьогодні в запасах українських газосховищ є 14,6 млрд кубічних метрів газу.