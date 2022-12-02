В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света: графиков еще нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве и Киевской области продолжают применять экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.
Детали
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, на данный момент не действуют", - сообщили в ДТЭК Киевские электросети в пятницу, 2 декабря.
Такое же сообщение касается и Киевской области: "В регионе происходят экстренные отключения света", - отмечается на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Компания сообщила в Facebook, что "графики стабилизационных отключений не действуют, поэтому свет может отсутствовать более 4 часов".