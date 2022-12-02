У Києві та області тривають екстрені відключення світла: графіків ще немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві та Київській області продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - повідомили у ДТЕК Київські електромережі у п'ятницю, 2 грудня.
Таке ж повідомлення стосується і Київщини: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла", - зазначається на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Компанія повідомила у Facebook, що "графіки стабілізаційних відключень не діють, тому світло може бути відсутнє більше 4 годин".