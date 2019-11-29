В Киеве и области объявили штормовое предупреждение

Как отметили в Укргидрометцентре, в Киеве до конца суток 29 ноября с удержанием ночью и утром 30 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Соответствующее предупреждение объявлено и по Киевской области.

"До конца суток 29 ноября, ночью и утром 30 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.