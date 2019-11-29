В Киеве и области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области объявили штормовое сообщение - ожидают туман и снижение видимости на дорогах, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
Как отметили в Укргидрометцентре, в Киеве до конца суток 29 ноября с удержанием ночью и утром 30 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Соответствующее предупреждение объявлено и по Киевской области.
"До конца суток 29 ноября, ночью и утром 30 ноября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные.