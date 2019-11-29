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У Києві та області оголосили штормове попередження

У Києві та області оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві та Київській області оголосили штормове повідомлення – очікують туман і зниження видимості на дорогах, передає УНН із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, у Києві до кінця доби 29 листопада з утриманням вночі та вранці 30 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Відповідне попередження оголошено і по Київській області.

“До кінця доби 29 листопада, вночі та вранці 30 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні.

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