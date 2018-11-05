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В Киеве будут судить водителя, который совершил наезд на полицейского

В Киеве будут судить водителя, который совершил наезд на полицейского

Киев  •  УНН

 • 11910 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении водителя, который совершил наезд на полицейского и устроил масштабное ДТП на Харьковском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении водителя Daewoo Lanos, который совершил наезд на полицейского и устроил масштабное ДТП на Харьковском шоссе в Дарницком районе столицы”, — говорится в сообщении.

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Напомним, происшествие произошло 22 сентября 2018 года. Сотрудники патрульной полиции остановили Daewoo Lanos на 18-м километре Бориспольского шоссе. Мужчина отказался предъявить документы и попытался бежать с места остановки, осуществив при этом наезд на одного из правоохранителей. В дальнейшем во время преследования автомобиль правонарушителя совершил столкновение с другим автомобилем, вылетел на встречную полосу и врезался в еще 4 автомобиля.

Кроме того, при осмотре автомобиля нарушителя правоохранители обнаружили кусты конопли и психотропное вещество — амфетамин.

По результатам следствия злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 309 УК Украины (осуществление сопротивления работнику правоохранительного органа и умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупных размерах).

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Обвинительный акт в отношении водителя пока направлен в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что женщина за рулем автомобиля осуществила умышленный наезд на пограничника на КПВВ “Новотроицкое”.

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