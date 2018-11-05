У Києві судитимуть водія, який скоїв наїзд на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно водія, що здійснив наїзд на поліцейського та влаштував масштабне ДТП на Харківському шосе. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно водія Daewoo Lanos, який здійснив наїзд на поліцейського та влаштував масштабну ДТП на Харківському шосе у Дарницькому районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, подія сталась 22 вересня 2018 року. Працівники патрульної поліції зупинили Daewoo Lanos на 18-му кілометрі Бориспільського шосе. Чоловік відмовився пред’явити документи та почав тікати з місця зупинки, здійснивши при цьому наїзд на одного з правоохоронців. Надалі під час переслідування автомобіль правопорушника здійснив зіткнення з іншим автомобілем, вилетів на зустрічну смугу та врізався у ще 4 автомобілі.
Крім того, при огляді автомобіля порушника правоохоронці виявили кущі коноплі та психотропну речовину — амфетамін.
За результатами слідства зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 та ч. 2 ст. 309 КК України (здійснення опору працівникові правоохоронного органу та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів у великих розмірах).
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Обвинувальний акт відносно водія наразі направлено до Дарницького райсуду столиці для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що жінка за кермом автомобіля здійснила умисний наїзд на прикордонника на КПВВ “Новотроїцьке”.