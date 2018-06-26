В Киеве будут судить подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

Как рассказали в прокуратуре, преступление произошло в марте текущего года. Злоумышленник заманил девушку в заброшенного здания в парке "Дружбы Народов", где пользуясь физическим превосходством совершил насильственное преступление. Вследствие преступных действий девочка получила тяжелые телесные повреждения. После этого, забрав мобильный пострадавшей, злоумышленник скрылся с места происшествия. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого.

Им оказался 35-летний местный житель, неоднократно судимый, в том числе за изнасилование. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

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По ходатайству прокуратуры подозреваемый находится под стражей.