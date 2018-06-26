У Києві судитимуть підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

Як розповіли у прокуратурі, злочин стався у березні поточного року. Зловмисник заманив дівчину до покинутої будівлі в парку “Дружби Народів”, де користуючись фізичною перевагою вчинив насильницький злочин. Внаслідок злочинних дій дівчинка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Після цього, забравши мобільний постраждалої, зловмисник втік з місця події. Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного.

Ним виявився 35-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий, в тому числі за зґвалтування. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст.186 (грабіж) КК України.

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За клопотанням прокуратури підозрюваний перебуває під вартою.