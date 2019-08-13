В Киеве будут судить одного из участников стрельбы у ресторана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Участник стрельбы у ресторана на Набережном шоссе в столице предстанет перед судом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №6 направлено в суд обвинительный акт в отношении участника стрельбы у ресторана на Набережном шоссе", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, прокурорами местной прокуратуры осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту обстрела группой лиц здания ресторана, расположенного на Набережном шоссе в Киеве.
Инцидент произошел вечером 26 апреля 2019 года. Группа мужчин, находясь у входа в ресторан, спровоцировала конфликт с персоналом, после чего мужчины начали нецензурно выражаться в адрес охранников заведения, которые сделали им замечание. Продолжая противоправные действия, имея при себе автоматическое и огнестрельное оружие разного калибра, злоумышленники совершили серию выстрелов по фасаду здания ресторана и скрылись с места происшествия.
"По результатам проведения расследования в отношении одного подозреваемого в Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Еще одного подозреваемого в связи с сокрытием от органов следствия, прокуратуры и суда объявлен в розыск", - сообщили в прокуратуре.
Что касается других участников уголовного преступления, материалы досудебного расследования выделены в отдельное производство и принимаются меры по их установлению и привлечению к уголовной ответственности. За совершение указанного уголовного преступления злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, фигуранта дела, которого ждет суд, арестовали 14 мая.