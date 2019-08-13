У Києві судитимуть одного з учасників стрілянини біля ресторану

"Київською місцевою прокуратурою №6 направлено до суду обвинувальний акт щодо учасника стрілянини біля ресторану на Набережному шосе", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, прокурорами місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом обстрілу групою осіб будівлі ресторану, розташованого на Набережному шосе у Києві.

Інцидент стався увечері 26 квітня 2019 року. Група чоловіків, знаходячись поблизу входу до ресторану, спровокувала конфлікт з персоналом, після чого чоловіки почали нецензурно висловлюватись на адресу охоронців закладу, які зробили їм зауваження. Продовжуючи протиправні дії, маючи при собі автоматичну та вогнепальну зброю різного калібру, зловмисники здійснили серію пострілів по фасаду будівлі ресторану та втекли з місця події.

"За результатами проведення розслідування стосовно одного підозрюваного до Печерського районного суду м. Києва (Хуліганство) скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Ще одного підозрюваного у зв’язку із переховуванням від органів слідства, прокуратури та суду оголошено у розшук", - повідомили в прокуратурі.

Стосовно інших учасників кримінального правопорушення матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження та вживаються заходи щодо їх встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності. За вчинення вказаного кримінального правопорушення зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, фігуранта справи, на якого чекає суд, арештували 14 травня.