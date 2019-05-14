Стрілянина біля кафе у столиці: одного з фігурантів арештували

"За вчинення вказаного кримінального правопорушення Печерським УП ГУНП в місті Києва за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 затримано одну особу, якій на сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено ще одного учасника вказаних подій, однак у зв’язку із його переховуванням від правоохоронних органів, підозру йому оголошено заочно. До суду скеровано клопотання про дозвіл на його затримання з метою доставки до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші особи, причетні до згаданого інциденту, встановлюються. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, увечері 26 квітня 2019 року група чоловіків, знаходячись поблизу входу до ресторану на Набережному шосе, спровокували конфлікт з персоналом, після чого почали нецензурно висловлюватись на адресу охоронців закладу, які зробили їм зауваження. Продовжуючи протиправні дії, зловмисники здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї по фасаду будівлі ресторану та втекли з місця події.