Стрельба возле кафе в столице: одного из фигурантов арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранители установили двух участников стрельбы у ресторана на Набережном шоссе столицы. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Киева, передает УНН.
"За совершение указанного уголовного преступления Печерским УП ГУНП в городе Киеве по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 6 задержан один человек, которому сегодня избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Также установлено еще одного участника указанных событий, однако в связи с его сокрытием от правоохранительных органов, подозрение ему объявлено заочно. В суд направлено ходатайство о разрешении на его задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Другие лица, причастные к упомянутому инциденту, устанавливаются. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, вечером 26 апреля 2019 группа мужчин, находясь у входа в ресторан на Набережном шоссе, спровоцировали конфликт с персоналом, после чего начали нецензурно выражаться в адрес охранников заведения, сделали им замечание. Продолжая противоправные действия, злоумышленники совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия по фасаду здания ресторана и скрылись с места происшествия.