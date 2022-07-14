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В Киеве создадут военное кладбище

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Военное кладбище будет создано в Киеве. Депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

“Еще один важный вопрос, который инициировала городская власть и который мы должны воплотить. Сегодня мы приняли решение о создании военного кладбища и мест почетных захоронений защитников Украины. И предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы", – сказал Кличко.

Добавим

По словам городского головы, Украина переживает сегодня большую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации, гибнут за свободу и независимость нашего государства.

"...наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях. Поэтому мы одобрили решение о создании в столице военного кладбища для почетных захоронений защитников Украины. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр”, – подчеркнул Кличко.

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