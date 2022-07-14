У Києві створять військове кладовище
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Військове кладовище створять у Києві. Депутати Київради схвалили рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці, передає УНН із посиланням на КМДА.
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“Іще одне важливе питання, яке ініціювала міська влада і яке маємо втілити. Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проекту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці", – сказав Кличко.
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За словами міського голови, Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави.
"... наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми схвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд з урочищем Бабин Яр”, – підкреслив Кличко.
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