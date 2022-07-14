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На схилах Протасового Яру буде ландшафтний заказник: Київрада підтримала рішення

На схилах Протасового Яру буде ландшафтний заказник: Київрада підтримала рішення

Київ • УНН

 • 182003 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. На обох схилах Протасового Яру буде ландшафтний заказник – рішення підтримало 85 депутатів Київради. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку "Захистимо Протасів Яр".

Деталі

"На обох схилах Протасового Яру буде ландшафтний заказник! Щойно 85 депутатів Київради підтримали це рішення. (...) Попереду – багато роботи з упорядкування і розвитку Протасового Яру. Але важливий крок до мрії киян і Романа Ратушного уже здійснено", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що створення заказника – це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною.

"Протасів Яр врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником! І буде радувати не одне покоління киян", – написав Кличко.

Нагадаємо

Сьогодні Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів яр". Над його проектом працював активіст Роман Ратушний, який загинув у бою з російськими окупантами.

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