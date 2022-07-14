На склонах Протасового Яра будет ландшафтный заказник: Киевсовет поддержал решение
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На обоих склонах Протасового Яра будет ландшафтный заказник – решение поддержало 85 депутатов Киевсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу "Защитим Протасов Яр".
Цитата
“На обоих склонах Протасового Яра будет ландшафтный заказник! Только 85 депутатов Киевсовета поддержали это решение. к мечте киевлян и Романа Ратушного уже осуществлено", – говорится в сообщении.
Добавим
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что создание заказника – это чествование памяти Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным.
"Протасов Яр спасли от застройки. Он является ландшафтным заказником! И будет радовать не одно поколение киевлян", – написал Кличко.
Напомним
Сегодня Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета принять решение о создании ландшафтного заказника "Протасов яр". Над его проектом работал активист Роман Ратушный, который погиб в бою с российскими оккупантами.