В Киеве стартовали Игры непокоренных

Так, сегодняшние соревнования являются заключительной частью отбора кандидатов в сборную команду, что в этом году впервые будет представлять Украину на международных соревнованиях в Торонто.

Отмечается, что на киевских Играх военные и ветераны будут бороться за медали сразу в нескольких дисциплинах - легкая атлетика, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, плавание, велоспорт на шоссе и стрельба из лука. Именно в этих шести дисциплинах украинская сборная будет выступать и в Торонто.

"Участие в Национальных Играх принимают 114 спортсменов из разных областей Украины. Большинство из них - действующие военнослужащие и ветераны, которые получили ранения и травмы различной степени тяжести во время боевых действий. Кандидатов выбирали во время спортивного тестирования, которые в январе и феврале прошли в трех украинских городах. Некоторые из кандидатов зарегистрировались на участие сразу в двух и более видах спорта", - сообщается на сайте соревнований.

Напомним, 21-24 апреля движение транспорта на вул.Труханивский и части ул.Крещатик будет запрещено в Киеве в связи с проведением соревнований "Игры Непокоренных" .