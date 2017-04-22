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У Києві стартували Ігри нескорених

У Києві стартували Ігри нескорених

Київ • УНН

 • 11099 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні у Києві стартували всеукраїнські змагання для військовослужбовців та ветеранів, що отримали поранення або були травмовані під час виконання своїх службових обов’язків - Ігри Нескорених. Про це повідомляється на сайті змагань, передає УНН.

Так, сьогоднішні змагання є заключною частиною відбору кандидатів до збірної команди, що цього року вперше представлятиме Україну на міжнародних змаганнях в Торонто.

Зазначається, що на київських Іграх військові та ветерани боротимуться за медалі одразу в кількох дисциплінах — легка атлетика, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, велоспорт на шосе та стрільба з лука. Саме в цих шести дисциплінах українська збірна виступатиме і в Торонто.

"Участь в Національних Іграх беруть 114 спортсменів з різних областей України. Більшість з них — діючі військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості під час бойових дій. Кандидатів обирали під час спортивного тестування, що в січні та лютому пройшли в трьох українських містах. Деякі з кандидатів зареєструвались на участь одразу в двох та більше видах спорту", - повідомляється на сайті змагань.

Нагадаємо, 21-24 квітня рух транспорту на вул.Труханівській і частині вул.Хрещатик буде заборонено у Києві у зв'язку з проведенням змагань "Ігри Нескорених".

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