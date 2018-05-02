В Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов - Зидан

“Чувствую себя хорошо. Если выиграешь путевку в финал в таком матче, то всегда будешь чувствовать себя хорошо. Именно поэтому мы и любим футбол. Он дарит нам незабываемые эмоции. Это был полуфинал Лиги чемпионов. Здесь всегда придется терпеть, просто так вам никто ничего не даст. Такой футбол — иногда нужно стиснуть зубы и дотерпеть. Мы вышли в финал, поскольку много работали и верили в себя. Теперь в Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов. Сделаем ради этого все возможное”, — начал французский специалист.

Зидан назвал самую острую связку в составе “Баварии”: “Васкес играл на фланге обороны, а помогал ему Модрич, поскольку Алаба и Рибери — самая опасная связка. Нам пришлось очень несладко, но мы выстояли. В первом тайме было очень трудно, после перерыва стало легче”.

Об авторе дубля в ворота мюнхенцев Кариме Бензема: “Бензема сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовольствие”.

Примечательно, что испанский гранд третий раз подряд вышел в финал самого престижного клубного турнира европейской значимости.

Напомним, что выход “галактикос” в финал соревнований стал возможным благодаря ничьей в матче с “Баварией” (2: 2).