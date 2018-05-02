В Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов - Зидан

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 1564 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 15064 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 33733 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 61178 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 106310 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 83281 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 122534 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184416 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 276094 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202887 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.8м/с
68%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 114067 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 106643 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 100837 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 81792 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 95431 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 48545 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 96387 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 373621 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 336744 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 421628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 12742 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 24178 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 30472 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 66027 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 273300 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов - Зидан

Киев • УНН

 • 12720 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан прокомментировал выход своих подопечных в финал Лиги чемпионов, который пройдет в столице Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

В Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов - Зидан

“Чувствую себя хорошо. Если выиграешь путевку в финал в таком матче, то всегда будешь чувствовать себя хорошо. Именно поэтому мы и любим футбол. Он дарит нам незабываемые эмоции. Это был полуфинал Лиги чемпионов. Здесь всегда придется терпеть, просто так вам никто ничего не даст. Такой футбол — иногда нужно стиснуть зубы и дотерпеть. Мы вышли в финал, поскольку много работали и верили в себя. Теперь в Киеве попробуем защитить свой титул победителя Лиги чемпионов. Сделаем ради этого все возможное”, — начал французский специалист.

Зидан назвал самую острую связку в составе “Баварии”: “Васкес играл на фланге обороны, а помогал ему Модрич, поскольку Алаба и Рибери — самая опасная связка. Нам пришлось очень несладко, но мы выстояли. В первом тайме было очень трудно, после перерыва стало легче”.

Об авторе дубля в ворота мюнхенцев Кариме Бензема: “Бензема сегодня доказал, что является великим футболистом. Он никогда не сдается, и я за него очень рад. Я защищал его, как защищаю всех своих ребят. Каждый из них приносит всем нам радость и удовольствие”.

Примечательно, что испанский гранд третий раз подряд вышел в финал самого престижного клубного турнира европейской значимости.

Напомним, что выход “галактикос” в финал соревнований стал возможным благодаря ничьей в матче с “Баварией” (2: 2).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99