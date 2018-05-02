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У Києві спробуємо захистити свій титул переможця Ліги чемпіонів - Зідан

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Головний тренер “Реала” Зінедін Зідан прокоментував вихід своїх підопічних до фіналу Ліги чемпіонів, який пройде у столиці України, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У Києві спробуємо захистити свій титул переможця Ліги чемпіонів - Зідан

“Відчуваю себе добре. Якщо виграєш путівку в фінал у такому матчі, то завжди будеш почувати себе добре. Саме тому ми і любимо футбол. Він дарує нам незабутні емоції. Це був півфінал Ліги чемпіонів. Тут завжди доведеться терпіти, просто так вам ніхто нічого не дасть. Такий футбол — іноді потрібно зціпити зуби і дотерпіти. Ми вийшли в фінал, оскільки багато працювали і вірили в себе. Тепер в Києві спробуємо захистити свій титул переможця Ліги чемпіонів. Зробимо заради цього все можливе”, — розпочав французький спеціаліст.

Зідан назвав найгострішу зв’язку у складі “Баварії”: “Лукас Васкес грав на фланзі оборони, а допомагав йому Модріч, оскільки Алаба і Рібері — найнебезпечніша зв’язка. Нам довелося дуже несолодко, але ми вистояли. У першому таймі було дуже важко, після перерви стало легше”.

Про автора дублю у ворота мюнхенців Каріма Бензема: “Бензема сьогодні довів, що є великим футболістом. Він ніколи не здається, і я за нього дуже радий. Я захищав його, як захищаю всіх своїх хлопців. Кожен з них приносить всім нам радість і задоволення” .

Примітно, що іспанський гранд втретє поспіль вийшов до фіналу найпрестижнішого клубного турніру європейської значимості.

Нагадаємо, що вихід “галактікос” до фіналу змагань став можливим завдяки нічиї у матчі-відповіді з “Баварією” (2:2).

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