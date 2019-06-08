В Киеве ищут взрывчатку в ряде гипермаркетов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Киеве ищут взрывчатку в ряде гипермаркетов. На этот раз неизвестные сообщили о заминировании сети "Ашан", передает УНН.
По словам очевидцев, закрыты сразу несколько магазинов.
Как сообщает охрана и сотрудники магазинов - поступило сообщение о заминировании. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, в Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.
А 4 июня в столице искали взрывчатку в сети ресторанов быстрого питания McDonald's.