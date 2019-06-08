У Києві шукають вибухівку у низці гіпермаркетів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Києві шукають вибухівку у низці гіпермаркетів. Цього разу невідомі повідомили про замінування мережі "Ашанів", передає УНН.
За словами очевидців, закрито одразу декілька магазинів.
Як повідомляє охорона та співробітники магазинів - надійшло повідомлення про замінування. Правоохоронці проводять перевірку.
Нагадаємо, у Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.
А 4 червня у столиці шукали вибухівку у мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.