В Киеве ищут взрывчатку возле админздания в правительственном квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Столичные правоохранители проверяют информацию о заминировании территории возле админздания в правительственном квартале. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
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"На электронный адрес столичной полиции поступило сообщение о том, что возле админздания на улице Грушевского заложено самодельное взрывное устройство. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели", - сообщили в полиции.
Детали
Отмечается, что правоохранители проводят тщательную проверку прилегающей территории и транспортных средств, находящихся рядом.
Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера".
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Печерского управления полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.
Что было раньше
Сегодня в центре столицы проходит акция ФЛП.
Люди начали собираться на Банковой, после чего маршем отправились в Офис Президента. Сейчас протестующие находятся на Европейской площади. Движение по улице Грушевского перекрыто.