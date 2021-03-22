На Майдані незалежності зібралась акція ФОПів проти локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кілька сотен людей зібрались в понеділок у центрі Києва на Майдані Незалежності на акцію “Рух #SaveФОП за конституційні права та свободи”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Так, станом на 10:30 на Майдані зібралось близько трьох сотен людей. Учасники заходу виступають з лозунгами “підприємства повинні існувати” та “карантин не повинен бути вибірковим”.
Як зазначили напередодні організатори, мітингарі виступають: “ЗА конституційні права та свободи, ЗА підприємництво в Україні, ЗА спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, ПРОТИ закриття бізнесу на карантин, ПРОТИ свавілля чиновників, ПРОТИ додаткового адміністрування та тиску на підприємців”.
Як повідомили УНН у пресслужбі поліції Києва, наразі захід проходить спокійно, жодних порушень не фіксувалось. На місці перебувають правоохоронці.
Варто зазначити, що, за спостереженням кореспондента УНН, чимало людей на акції перебуває без масок і не зберігає дистанції у 1,5 метри.
Контекст
У Києві з 20 березня на три тижні запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Зокрема заборонено:
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- Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
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- Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
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- Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
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- Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
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- Присутність глядачів на спортивних змаганнях
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