На Майдане Независимости собралась акция ФЛП против локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Несколько сотен человек собрались в понедельник в центре Киева на Майдане Независимости на акцию “Движение #SaveФОП за конституционные права и свободы”, передает корреспондент УНН.
Детали
По состоянию на 10:30 на Майдане собралось около трех сотен человек. Участники мероприятия выступают с лозунгами “предприятия должны существовать” и “карантин не должен быть выборочным”.
Как отметили накануне организаторы, митингующие выступают: “ЗА конституционные права и свободы, ЗА предпринимательство в Украине, ЗА упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, ПРОТИВ закрытия бизнеса на карантин, ПРОТИВ произвола чиновников, ПРОТИВ дополнительного администрирования и давления на предпринимателей”.
Как сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева, пока мероприятие проходит спокойно, никаких нарушений не фиксировалось. На месте находятся правоохранители.
Стоит отметить, что, по наблюдению корреспондента УНН, многие на акции находится без масок и не сохраняют дистанцию в 1,5 метра.
Контекст
В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.
В частности запрещается:
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- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
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- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
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- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)
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- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
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- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях
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