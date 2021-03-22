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У Києві шукають вибухівку біля адмінбудівлі в урядовому кварталі

Київ • УНН

 • 10393 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування території біля адмінбудівлі в урядовому кварталі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Цитата:

"На електронну адресу столичної поліції надійшло повідомлення про те, що біля адмінбудівлі на вулиці Грушевського закладено саморобний вибуховий пристрій. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники", - повідомили в поліції.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці проводять ретельну перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд.

Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції. Після завершення перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Що було раніше

Сьогодні у центрі столиці проходить акція ФОПів.

Люди почали збиратись на Банковій, після чого маршем вирушили до Офісу Президента. Наразі протестувальники перебувають на Європейській площі. Рух вулицею Грушевського перекрито.

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