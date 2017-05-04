В Киеве мошенники обманули граждан на 1,5 млн в фейковых валютных обменниках
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киеве разоблачена преступная группа, причастная к 17 эпизодов мошеннического завладения средствами граждан под предлогом обмена валют. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что участники преступной группы арендовали на территории г. Киев помещения, которые обустраивали якобы под пункты обмена валюты. В дальнейшем на популярных интернет-сайтах размещали объявления о проведении валютных операций по выгодному курсу. При этом злоумышленники подыскивали только тех клиентов, которые намеревались обменять значительные суммы средств, от 10 тысяч долларов США и более.
При обмене валют кассир, получив от клиента средства, блокировал двери пункта обмена валют на магнитный замок и выходил из помещения через другой выход.
Сейчас установлена причастность участников преступной группы к совершению 17 эпизодов мошеннического завладения средствами граждан на сумму почти 1,5 млн гривен.
По результатам следственных действий двое фигурантов преступной группы задержаны. Им объявлено подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Одному из подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении другого готовится ходатайство в суд об избрании аналогичного меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, 12 участников организованной группы, которые выманили более 4 млн грн преимущественно у лиц пожилого возраста , будут судить в Тернопольской области.