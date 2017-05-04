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У Києві шахраї ошукали громадян на 1,5 млн у фейкових валютних обмінниках

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Києві викрито злочинну групу, причетну до 17 епізодів шахрайського заволодіння коштами громадян під приводом обміну валют. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У Києві шахраї ошукали громадян на 1,5 млн у фейкових валютних обмінниках

Встановлено, що учасники злочинної групи орендували на території м. Києва приміщення, які облаштовували нібито під пункти обміну валюти. У подальшому на популярних інтернет-сайтах розміщували оголошення про здійснення валютних операцій за вигідним курсом. При цьому зловмисники підшуковували лише тих клієнтів, які мали намір обміняти значні суми коштів, від 10 тисяч доларів США і більше.

Під час обміну валют касир, отримавши від клієнта кошти, блокував двері пункту обміну валют на магнітний замок та виходив з приміщення через інший вихід.

Наразі встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 17 епізодів шахрайського заволодіння коштами громадян на суму майже 1,5 млн гривень.

За результатами слідчих дій двоє фігурантів злочинної групи затримані. Їм оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого готується клопотання до суду щодо обрання аналогічного запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, 12 учасників організованої групи, які виманили понад 4 млн грн переважно в осіб похилого віку, судитимуть на Тернопільщині.

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