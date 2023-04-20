В Киеве средний уровень загрязненности воздуха

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"По состоянию на 08:00 20 апреля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон во всем городе – в норме", - сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Как сообщается, средний уровень загрязненности воздуха фиксируется как на правом, так и на левом берегу столицы.

Напомним

Накануне вечером жители Киева видели сияние в небе.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по их предварительной информации, вспышки над городом Киев связаны с падением спутника или метеорита.

NASA отрицало информацию о том, что вспышка в небе над Киевом была вызвана падением спутника.

В Главном центре специального контроля ГКА указали, что в Украине накануне вечером зафиксировали "высокоэнергетическое акустическое событие", и что это, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы.