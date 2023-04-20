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У Києві середній рівень забрудненості повітря

У Києві середній рівень забрудненості повітря

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 20 квітня рівень забрудненості повітря середній, повідомили у КМДА, пише УНН.

Цитата

"Станом на 08:00 20 квітня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі", - повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Як повідомляється, середній рівень забрудненості повітря фіксується як на правому, так і на лівому березі столиці.

Нагадаємо

Напередодні ввечері жителі Києва бачили сяйво в небі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за їх попередньою інформацією, спалахи над містом Київ пов’язані із падінням супутника або метеорита.

NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника.

У Головному центрі спеціального контролю ДКА вказали, що в Україні напередодні ввечері зафіксували "високоенергетичну акустичну подію", і що це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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