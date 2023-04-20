У Києві середній рівень забрудненості повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Києві станом на ранок 20 квітня рівень забрудненості повітря середній, повідомили у КМДА, пише УНН.
Цитата
"Станом на 08:00 20 квітня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі", - повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Як повідомляється, середній рівень забрудненості повітря фіксується як на правому, так і на лівому березі столиці.
Нагадаємо
Напередодні ввечері жителі Києва бачили сяйво в небі.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що, за їх попередньою інформацією, спалахи над містом Київ пов’язані із падінням супутника або метеорита.
NASA заперечило інформацію про те, що спалах в небі над Києвом був спричинений падінням супутника.
У Головному центрі спеціального контролю ДКА вказали, що в Україні напередодні ввечері зафіксували "високоенергетичну акустичну подію", і що це, імовірно, пов'язано зі входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.