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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве начали ремонт сквера на бульваре Верховной Рады

Киев • УНН

 • 7999 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района начали капитальный ремонт сквера на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В Киеве начали ремонт сквера на бульваре Верховной Рады

По данным ведомства, во время проведения работ планируется заменить асфальтобетонное покрытие, обустроить газоны, установить урны и тому подобное. Кроме того, для комфортного отдыха жителей района будет установлено 19 скамеек. Завершить капитальный ремонт планируется до 10 декабря 2016 г.

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