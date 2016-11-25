В Киеве начали ремонт сквера на бульваре Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве работники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района начали капитальный ремонт сквера на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По данным ведомства, во время проведения работ планируется заменить асфальтобетонное покрытие, обустроить газоны, установить урны и тому подобное. Кроме того, для комфортного отдыха жителей района будет установлено 19 скамеек. Завершить капитальный ремонт планируется до 10 декабря 2016 г.