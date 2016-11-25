У Києві розпочали ремонт скверу на бульварі Верховної ради

За даними відомства, під час проведення робіт планується замінити асфальтобетонне покриття, облаштувати газони, встановити урни тощо. Крім того, для комфортного відпочинку мешканців району буде встановлено 19 лавок. Завершити капітальний ремонт заплановано до10 грудня 2016 року.