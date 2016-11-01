В Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы

Так, О.Спиженко рассказал, что операция была проведена 28-летней девушке.

"Были успешно удалены 3 метастазы в головном мозге и 2 метастазы в легких. Конечно, впереди курс химиотерапии", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний, остается только профилактика.

Напомним, по данным ВОЗ, в Украине до 2020 года количество тех, кто впервые заболел раком, превысит 200 тыс. человек.

Сейчас ежедневно в нашей стране 450 человек узнают, что у них рак. При этом более 30% всех случаев онкологических заболеваний диагностируется на поздних стадиях.

В общем онкологи всего мира утверждают, что около 40% случаев рака можно предотвратить, в условиях профилактики и ведения здорового образа жизни. Более того, ранняя диагностика онкологического заболевания является залогом успешного лечения.

Врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака - то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.