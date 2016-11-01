У Києві провели успішну операцію з видалення п'яти метастазів раку молочної залози
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві, в онкологічному центру “Клініка Спіженко” була проведена успішна хірургічна операція системою КіберНіж з видалення п'яти метастазів раку молочної залози. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, передає УНН.
Так, О.Спіженко розповів, що операція була проведена 28-річній дівчині.
"Були успішно видалені 3 метастази в головному мозку і 2 метастази у легенях. Звичайно, попереду курс хіміотерапії", - додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна немає належного скринінгу ракових захворювань, залишається лише профілактика.
Нагадаємо, згідно з даними ВООЗ, в Україні до 2020 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, перевищить 200 тис. осіб.
Наразі щодня в нашій країні 450 людей дізнаються, що у них рак. При цьому понад 30% усіх випадків онкологічних захворювань діагностується на пізніх стадіях.
Загалом онкологи всього світу переконують, що близько 40% випадків раку можна запобігти, за умов профілактики і ведення здорового способу життя. Більше того, рання діагностика онкологічного захворювання є запорукою успішного лікування.
Лікарі стверджують, у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку — то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.