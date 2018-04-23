В Киеве в течение четырех дней в некоторых домах будет отключено водоснабжение

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 19227 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 45158 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 69355 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 83776 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 108390 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 141756 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 107819 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 135099 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187722 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284869 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
72%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 156465 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 144776 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 126553 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 178189 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 123747 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 124901 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 179339 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 413747 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 371219 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 455985 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 14932 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 15412 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 25486 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 35781 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 41696 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Киеве в течение четырех дней в некоторых домах будет отключено водоснабжение

Киев • УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киеве в течение 24-27 апреля в некоторых домах будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве в течение четырех дней в некоторых домах будет отключено водоснабжение

Так, с 24 по 27 апреля будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

  • 24 апреля с 09:00 до 21:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж / д) 121 (музей М. Заньковецкой) ул. Антоновича, 165, 165-А (ж / б);
  • 24 апреля с 09:30 до 20:00 - ул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж / б); ул. Тарасовская, 1-Б (пр / б); ул. Владимирская, 62-А (учебный корпус), 66 (НУПТ)
  • 24 апреля с 22:00 до 08:00 25 апреля - ул. Стрелецкая, 12, 14, 16 (больница), 7/6, 16/1;
  • 25 апреля с 10:00 до 20:00 - ул. Тимирязевская, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (пр / б), 36 (школа № 5); пер. Тимирязевский, 1, 1-Б, 1-Г (пр / б);
  • 26 апреля со 09:00 до 20:00 - ул. Шолуденко, 14, 16, 18/7 (ж / д) ул. Маршала Рыбалко, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика)
  • 26 апреля со 10:00 до 19:00 - ул. Рубежевская, 60-90 (16 частных домов) ул. Бахмацкая, 1-9 (5 частных домов) ул. Наумова, 15, 17 (предприятие);
  • 26 апреля со 10:00 до 23:00 - ул. Касияна, 2-А (ж / б); просп. Глушкова, 6 (ж / д)
  • 26 апреля со 11:00 до 05:00 27 апреля - ул. Полковая, 57-А (ж / б), 57 (мед. Учреждение) ул. Межевая, 119 (ж / д)
  • 27 апреля с 09:00 до 17:00 - ул. Большая Васильковская, 129/21 (ж / б), 121 (музей М. Заньковецкой).

Напомним, в Киеве неизвестные разобрали часть дамбы Бортнической станции аэрации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев
Brent
$64.31
Bitcoin
$77,428.80
S&P 500
$4,974.53
Tesla
$226.58
Газ TTF
$37.20
Золото
$2,986.15
Ethereum
$1,549.89