У Києві протягом чотирьох днів в деяких будинках буде відключено водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві протягом 24-27 квітня у деяких будинках буде відключено водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, із 24 до 27 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
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- 24 квітня з 09:00 до 21:00 – вул. Велика Васильківська,129/21 (ж/б); 121 (музей М. Заньковецької); вул. Антоновича, 165, 165-А (ж/б);
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- 24 квітня з 09:30 до 20:00 – вул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж/б); вул. Тарасівська, 1-Б (пр/б); вул. Володимирська, 62- А (учбовий корпус), 66 (НУХТ);
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- 24 квітня з 22:00 до 08:00 25 квітня – вул. Стрілецька, 12, 14, 16 (лікарня), 7/6, 16/1;
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- 25 квітня з 10:00 до 20:00 – вул. Тимірязєвська, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (пр/б), 36 (школа № 5); пров. Тимірязєвський, 1, 1-Б, 1-Г (пр/б);
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- 26 квітня з 09:00 до 20:00 – вул. Шолуденка, 14, 16, 18/7 (ж/б); вул. Маршала Рибалка, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика);
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- 26 квітня з 10:00 до 19:00 – вул. Рубежівська, 60-90 (16 приватних будинків); вул. Бахмацька, 1-9 (5 приватних будинків); вул. Наумова, 15, 17 (підприємство);
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- 26 квітня з 10:00 до 23:00 – вул. Касіяна, 2-А (ж/б); просп. Глушкова, 6 (ж/б);
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- 26 квітня з 11:00 до 05:00 27 квітня – вул. Полкова, 57-А (ж/б), 57 (мед. заклад); вул. Межова, 119 (ж/б);
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- 27 квітня з 09:00 до 17:00 – вул. Велика Васильківська, 129/21 (ж/б), 121 (музей М. Заньковецької).
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Нагадаємо, в Києві невідомі розібрали частину дамби Бортницької станції аерації.