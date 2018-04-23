У Києві протягом чотирьох днів в деяких будинках буде відключено водопостачання

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20118 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48602 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64352 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65278 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95824 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72373 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82566 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95591 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87947 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187481 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.1м/с
84%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3514 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13726 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3966 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5452 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10261 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64352 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187481 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341778 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276324 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13817 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13018 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65278 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20703 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25811 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

У Києві протягом чотирьох днів в деяких будинках буде відключено водопостачання

Київ • УНН

 • 15600 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Києві протягом 24-27 квітня у деяких будинках буде відключено водопостачання. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

У Києві протягом чотирьох днів в деяких будинках буде відключено водопостачання

Так, із 24 до 27 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

  • 24 квітня з 09:00 до 21:00 – вул. Велика Васильківська,129/21 (ж/б); 121 (музей М. Заньковецької); вул. Антоновича, 165, 165-А (ж/б);
  • 24 квітня з 09:30 до 20:00 – вул. Л. Толстого, 13, 15, 15-Б (ж/б); вул. Тарасівська, 1-Б (пр/б); вул. Володимирська, 62- А (учбовий корпус), 66 (НУХТ);
  • 24 квітня з 22:00 до 08:00 25 квітня – вул. Стрілецька, 12, 14, 16 (лікарня), 7/6, 16/1;
  • 25 квітня з 10:00 до 20:00 – вул. Тимірязєвська, 22/1, 24, 30, 32, 32-Б, 34, 34-Б (пр/б), 36 (школа № 5); пров. Тимірязєвський, 1, 1-Б, 1-Г (пр/б);
  • 26 квітня з 09:00 до 20:00 – вул. Шолуденка, 14, 16, 18/7 (ж/б); вул. Маршала Рибалка, 27/6 (завод), 10/8 (фабрика);
  • 26 квітня з 10:00 до 19:00 – вул. Рубежівська, 60-90 (16 приватних будинків); вул. Бахмацька, 1-9 (5 приватних будинків); вул. Наумова, 15, 17 (підприємство);
  • 26 квітня з 10:00 до 23:00 – вул. Касіяна, 2-А (ж/б); просп. Глушкова, 6 (ж/б);
  • 26 квітня з 11:00 до 05:00 27 квітня – вул. Полкова, 57-А (ж/б), 57 (мед. заклад); вул. Межова, 119 (ж/б);
  • 27 квітня з 09:00 до 17:00 – вул. Велика Васильківська, 129/21 (ж/б), 121 (музей М. Заньковецької).

Нагадаємо, в Києві невідомі розібрали частину дамби Бортницької станції аерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36