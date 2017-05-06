В Киеве проходят репетиции конкурсантов Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Недели Евровидение в Киеве идут полным ходом, участники и финалисты нынешнего песенного конкурса начали репетиции. Фотографии того, какими были репетиции, обнародовало Eurovision.ua, передает УНН.
Уже 4 мая начались вторые репетиции конкурсантов, которые открыты для аккредитованной прессы. Свои выступления отрабатывали конкурсанты из Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии и Кипра.
На следующий день, 5 мая, вторые репетиции конкурсантов, которые открыты для аккредитованной прессы, продолжились. К ним присоединились конкурсанты из Армении, Словении, Латвии, Сербии, Австрии, Македонии, Мальты и Румынии.
Также стартовали первые репетиции финалистов Евровидения-2017. Свои номера на сцене МВЦ отрабатывали участники из Украины, Италии, Испании, Германии, Великобритании и Франции.
Сегодня вторые репетиции конкурсантов, открытые для аккредитованной прессы, продолжаются. Свои выступления отработают конкурсанты из Нидерландов, Венгрии, Дании, Ирландии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Швейцарии, Беларуси, Болгарии, Литвы, Эстонии и Израиля.
Кроме того, в субботу, 6 мая, в локации Евровидения EuroClub юудут выступать сразу 12 конкурсантов конкурса: из Сербии; Австрии; Венгрии; Румынии; Беларуси; Болгарии; Сан-Марино; Швейцарии; Великобритании.
Как отмечается, это одна из самых масштабных вечеринок Евровидения, поскольку услышать такое количество исполнителей удастся только на полуфинале конкурса.
Напомним, торжественное открытие Евровидения-2017 в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы - 9 и 11, а финал - 13 мая.