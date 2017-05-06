У Києві проходять репетиції конкурсантів Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Тижні Євробачення у Києві йдуть повним ходом, учасники і фіналісти цьогорічного пісенного конкурсу розпочали репетиції. Фотографії того, як тривали репетиції, оприлюднило Eurovision.ua, передає УНН.
Уже 4 травня розпочалися другі репетиції конкурсантів, які відкриті для акредитованої преси. Свої виступи відпрацьовували конкурсанти зі Швеції, Грузії, Австралії, Албанії, Бельгії, Чорногорії, Фінляндії, Азербайджану, Португалії, Греції, Польщі, Молдови, Ісландії, Чехії та Кіпру.
Наступного дня, 5 травня, другі репетиції конкурсантів, які відкриті для акредитованої преси, продовжилися. До них долучилися конкурсанти з Вірменії, Словенії, Латвії, Сербії, Австрії, Македонії, Мальти та Румунії.
Також стартували перші репетиції фіналістів Євробачення-2017. Свої номери на сцені МВЦ відпрацьовували учасники з України, Італії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії та Франції.
Сьогодні другі репетиції конкурсантів, відкриті для акредитованої преси, тривають. Свої виступи відпрацюють конкурсанти з Нідерландів, Угорщини, Данії, Ірландії, Сан-Марино, Хорватії, Норвегії, Швейцарії, Білорусі, Болгарії, Літви, Естонії та Ізраїлю.
Крім того, у суботу, 6 травня, у локації цьогорічного Євробачення EuroClub виступатимуть одразу 12 конкурсантів цьогорічного конкурсу: з Сербії; Австрії; Угорщини; Румунії; Білорусі; Болгарії; Сан-Марино; Швейцарії; Великої Британії.
Як зазначається, це одна з наймасштабніших вечірок Євробачення, оскільки почути таку кількість виконавців вдасться лише на півфіналі конкурсу.
Нагадаємо, урочисте відкриття Євробачення-2017 у Києві відбудеться 7 травня, півфінали - 9 та 11, а фінал - 13 травня.