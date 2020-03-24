В Киеве частная клиника получила положительный результат теста на коронавирус и не сообщила Минздраву
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве в одной из частных клиник пациент получил положительный результат теста на COVID-19, однако, об этом не сообщили Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. В связи с этим открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
Так, во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на обнаружение коронавирусной инфекции. Однако о проведении данной манипуляции и получении положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.
По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Указано, что сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят все необходимые следственные действия. В частности полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую государственную администрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.
Напомним, в Минздраве напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать о больных COVID-19.