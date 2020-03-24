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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103803 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108397 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107103 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116476 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101641 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131671 просмотра

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В Киеве частная клиника получила положительный результат теста на коронавирус и не сообщила Минздраву

В Киеве частная клиника получила положительный результат теста на коронавирус и не сообщила Минздраву

Киев  •  УНН

 • 21983 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве в одной из частных клиник пациент получил положительный результат теста на COVID-19, однако, об этом не сообщили Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. В связи с этим открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

Так, во время мониторинга сети Интернет сотрудники полиции обнаружили публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на обнаружение коронавирусной инфекции. Однако о проведении данной манипуляции и получении положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Указано, что сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят все необходимые следственные действия. В частности полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую государственную администрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Напомним, в Минздраве напомнили частным лабораториям, что они обязаны сообщать о больных COVID-19.

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