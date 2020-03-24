В Киеве частная клиника получила положительный результат теста на коронавирус и не сообщила Минздраву

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве в одной из частных клиник пациент получил положительный результат теста на COVID-19, однако, об этом не сообщили Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. В связи с этим открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.