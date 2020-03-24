У Києві приватна клініка отримала позитивний результат тесту на коронавірус і не повідомила МОЗ

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві в одній із приватних клінік пацієнт отримав позитивний результат тесту на COVID-19, однак, про це не повідомили Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров'я. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.