У Києві приватна клініка отримала позитивний результат тесту на коронавірус і не повідомила МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві в одній із приватних клінік пацієнт отримав позитивний результат тесту на COVID-19, однак, про це не повідомили Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров'я. У зв’язку з цим відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Києві.
Так, під час моніторингу мережі Інтернет співробітники поліції виявили публікацію, у якій зазначалось, що в одній із приватних клінік столиці киянину зробили тест на виявлення коронавірусної інфекції. Однак про проведення даної маніпуляції та отримання позитивного результату співробітники закладу не повідомили до Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров'я.
За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Вказано, що наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проводять усі необхідні слідчі дії. Зокрема поліцейські направили запити на отримання інформації до Київської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я та приватної клініки, а також надіслали директору медичного центру виклик на допит для з’ясування усіх обставин даного інциденту.
Нагадаємо, в МОЗ нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти про хворих на COVID-19.