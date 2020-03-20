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В МОЗ нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти про хворих на COVID-19

В МОЗ нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти про хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти в заклади громадського здоров’я про позитивний результат тесту на COVID-19, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби на території України. В іншому випадку — у них заберуть ліцензію. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

“Вчора Міністерство охорони здоров’я направило ще раз лист-роз’яснення про порядок проведення ПЦР-діагностики на коронавірусну хворобу, де чітко зазначено що і як потрібно повідомляти, в тому числі і приватним лабораторіям. Надавати екстрене повідомлення до закладів громадського здоров’я, для того, щоб своєчасно провести епідрозслідування і щоб не було ніде ніякої затримки, щоб епідеміологи вчасно відпрацювали контактних і запобігли поширенню коронавірусної хвороби на території нашої країни”, — сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що у приватних лабораторій є така вимога — лабораторії, які розпочнуть тестування на ПЦР — повинні перших своїх п’ять позитивних і десять негативних зразків передати до національної референс лабораторії, яка підтвердить правильність проведення цих досліджень і верифікує всі зразки.

“В подальшому вони будуть зобов’язані, і зараз вони зобов’язані, звітувати за встановленою Міністерством охорони здоров’я формою, для того, щоб ми не пропускали будь-якого випадку коронавірусної хвороби на територію нашої держави. У разі порушення зазначених норм Міністерство охорони здоров’я буде ініціювати відкликання ліцензії на медичну практику, яка є в лабораторіях, оскільки це діагностичне дослідження, а також буде звертатись до певних компетентних органів, для того, щоб перевіряли вимогу цих лабораторій на дотримання вимог технічних регламентів, які дають право їй працювати в сфері лабораторної діагностики”, — додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у Києві пацієнт зробив тест у приватній клініці, проте потім робив повторний тест у сертифікованій лабораторії.

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