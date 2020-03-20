В МОЗ нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти про хворих на COVID-19

КИЇВ. 20 березня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я нагадали приватним лабораторіям, що вони зобов’язані повідомляти в заклади громадського здоров’я про позитивний результат тесту на COVID-19, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби на території України. В іншому випадку — у них заберуть ліцензію. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.